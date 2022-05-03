МИД РФ заявил, что правительство Израиля поддерживает "неонацистский режим в Киеве"

МИД РФ в своем телеграм-канале опубликовал утром 3 мая следующее заявление: "Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев". О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из "железобетонных" аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, ещё и лукавый... А вот что реально на Украине есть, если мы даже оставим за скобками оголтелую русофобию и борьбу со всем русским, так это самый махровый антисемитизм и ромофобия, даже думать о которых не так давно еще было немыслимо".

Далее МИД РФ приводит "факты": "Несмотря на существование закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот – пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на "бандеровских" маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости. Особенно безнравственно такое "государственное строительство" для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре".

Это заявление широко цитируется израильскими СМИ. Комментариев от ведущих политиков Израиля по поводу этого заявления МИД РФ пока не поступало.

Отметим, что заявление о поддержке Израиле "неонацистского режима в Киеве" было опубликовано российским МИДом вскоре после того, как посол РФ Анатолий Викторов был вызван в израильский МИД для разъяснения слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера.

Как сообщалось ранее, Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал слова министра иностранных дел России так: "Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Его (Лаврова) слова являются неправдой и неприемлемы по сути. Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".

Министр финансов, экс-глава МИД Израиля Авигдор Либерман написал в своем Facebook: "Я был неприятно поражен, услышав слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это абсурдное и тяжелое для восприятия высказывание, и очень жаль, что оно было сделано. Я ожидаю, что Лавров уточнит, что он имел в виду и извинится".

Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".

Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИДа: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ложным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".