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NEWSru.co.il :: В мире4 января 2022 г., 12:29

Стала известна сумма компенсации, выплаченной Джеффри Эпштейном одной из своих жертв

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Одна из жертв Джеффри Эпштейна, Вирджиния Робертс Джуффре

В рамках проходящего в США судебного разбирательства было предано огласке соглашение, заключенное в 2009 году миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном и одной из его жертв – Вирджинией Робертс Джуффре.

Джуффре подала в суд на сына королевы Великобритании принца Эндрю. Она заявляет, что член британской королевской семьи трижды принуждал ее к сексу, несмотря на то, что знал – в то время ей было всего 17 лет. Эти инциденты проходили в Нью-Йорке, Лондоне и на Виргинских островах.

Адвокаты принца пытались подорвать ее свидетельство, но безрезультатно. Тогда они сменили тактику, заявив, что согласно условиям соглашения с Эпштейном Джуффре отказывалась от каких-либо дальнейших претензий по данному делу. Они утверждают, что и обвинения против Эндрю подпадают под соглашения.


В ходе обсуждения было сообщено, что Эпштейн согласился выплатить Вирджинии 500000 долларов за то, чтобы она отозвала иск и отказалась от претензий.

Напомним, что сын королевы подозревается в причастности к делу Эпштейна о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Несмотря на то, что расследование против него прекращено, он был отстранен Елизаветой Второй от обязанностей члена королевской семьи

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