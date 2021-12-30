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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 14:37

Гислейн Максвелл признана виновной в растлении малолетних

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Гислейн Максвелл в 1991 году

Коллегия присяжных Федерального суда Манхэттена признала британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной по пяти пунктам обвинения, среди которых и растление малолетних и вовлечении несовершеннолетних девочек в занятия сексом.

Для того, чтобы прийти к единому мнению, присяжным потребовалось пять дней. Решение о наказании будет принято позже, но подруге покончившего с собой при странных обстоятельствах миллиардера-педофила Джефри Эпштейна грозит до 80 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, с 1994 по 2004 год Максвелл поставляла девочек, в том числе 14-летних, Эпштейну и его друзьям для интимных утех. Нередко в сексуальных отношениях участвовала и она.


Защита пыталась убедить присяжных, что на подсудимую хотят переложить обвинения, выдвинутые против Эпштейна. Она также пыталась дискредитировать свидетельниц, которым, якобы, внушили, что преступления имели место. Но сделать этого адвокатам не удалось.

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