Представитель МИД РФ Захарова: наемники из Израиля воюют вместе с подразделениями "Азова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского радио Sputnik заявила: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники". По словам Захаровой, есть факты и видеоматериалы, подтверждающие это.

Отметим, что около недели назад в телеграм-каналах был выложен список, включающий имена, дату рождения и паспортные данные некоторых иностранных добровольцев (не наемников), выразивших желание воевать или воевавших на стороне Украины после вторжения армии РФ (после 24.02.2022). В этом списке были перечислены имена 33 израильтян. Публиковались в соцсетях и видеозаписи, на которых израильтяне, воюющие на стороне Украины, говорили на иврите, причем некоторые из них не скрывали своих лиц. Все эти материалы есть в открытом доступе. Но достоверных сведений об участии израильтян в военных действиях совместно с полком "Азов" не публиковалось.

В российском руководстве полк "Азов", входящий в состав Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, упорно именуют "неонацистским". Власти Украины с таких определением не согласны и отмечают особые заслуги полка "Азов" в обороне Мариуполя.

Утром 3 мая МИД РФ в своем телеграм-канале опубликовал следующее заявление: "Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев". О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из "железобетонных" аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, ещё и лукавый... А вот что реально на Украине есть, если мы даже оставим за скобками оголтелую русофобию и борьбу со всем русским, так это самый махровый антисемитизм и ромофобия, даже думать о которых не так давно еще было немыслимо".

Далее МИД РФ приводит "факты": "Несмотря на существование закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот – пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на "бандеровских" маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости. Особенно безнравственно такое "государственное строительство" для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре".

Как сообщалось ранее, Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал слова министра иностранных дел России так: "Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Его (Лаврова) слова являются неправдой и неприемлемы по сути. Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".

Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал: "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

Министр финансов, экс-глава МИД Израиля Авигдор Либерман написал в своем Facebook: "Я был неприятно поражен, услышав слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это абсурдное и тяжелое для восприятия высказывание, и очень жаль, что оно было сделано. Я ожидаю, что Лавров уточнит, что он имел в виду и извинится".

Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИДа: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ложным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".