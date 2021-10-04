Художник Ларс Вилкс, известный как автор карикатур на пророка Мухаммада, погиб в ДТП вместе с охранявшими его полицейскими

Шведский художник Ларс Вилкс, известный как автор карикатур на пророка Мухаммада, в воскресенье, 3 октября, погиб в результате дорожной аварии на юге Швеции, вместе с ним погибли двое охранявших его полицейских, передает AFP.

На трассе Е4 около города Маркарид автомобиль, в котором находились Вилкс и полицейские, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Полиция пришла к выводу, что ДТП не было следствием чьих-либо злонамеренных действий.

Ларс Вилкс – известный шведский художник и скульптор, автор Башни Одина в Сконе. Он долго не мог опубликовать серию карикатур на пророка Мухаммада, так как общественные галереи и газеты одна за другой отказывались выставлять или печатать его рисунки. Хотя, в то же время, не раз публиковались его антисемитские карикатуры.

В 2007 году Ларс Вилкс стал объектом нападок со стороны мусульман после того, как в шведской газете Nerikes Allehanda была опубликована его карикатура, изображающая пророка Мухаммада в образе собаки.

В 2015 году Вилкс был удостоен премии организации по защите свободы слова. Награду Вилксу вручила организация "Датское общество свободы печати", считающееся структурой правого толка. Церемония награждения проходила в стенах парламента Дании под усиленной охраной.

В последние годы к Вилксу была приставлена постоянная полицейская охрана.