В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

В понедельник, 4 октября, Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, а также проблемах с доступом к социальным сетям Facebook, Instagram.



- Специалисты сомневаются, что причиной сбоя в работе Facebook стала хакерская атака



Согласно сайту Downdetector, около 44% процентов жалоб связаны с работой мобильного приложения WhatsApp, 31% не могут залогиниться на сайте.

Сайты Facebook и Instagram недоступны.

Проблемы ощущаются у пользователей в Северной и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Компания Facebook, которой принадлежат соцсети и мессенджер, принесла извинения пользователям за неудобства и сообщила, что ее специалисты работают над устранением неисправности. "Нам известно, что у некоторых пользователей возникли сложности с доступом к нашим приложениям и сайтам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в рабочее состояние, приносим своим извинения за неудобства", - говорится в сообщении, которое компания опубликовала в своем "твиттере".