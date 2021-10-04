Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире4 октября 2021 г., 19:02

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

В понедельник, 4 октября, Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, а также проблемах с доступом к социальным сетям Facebook, Instagram.


- Специалисты сомневаются, что причиной сбоя в работе Facebook стала хакерская атака

Согласно сайту Downdetector, около 44% процентов жалоб связаны с работой мобильного приложения WhatsApp, 31% не могут залогиниться на сайте.


Сайты Facebook и Instagram недоступны.

Проблемы ощущаются у пользователей в Северной и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Компания Facebook, которой принадлежат соцсети и мессенджер, принесла извинения пользователям за неудобства и сообщила, что ее специалисты работают над устранением неисправности. "Нам известно, что у некоторых пользователей возникли сложности с доступом к нашим приложениям и сайтам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в рабочее состояние, приносим своим извинения за неудобства", - говорится в сообщении, которое компания опубликовала в своем "твиттере".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:20 Специалисты сомневаются, что причиной сбоя в работе Facebook стала хакерская атака
19:02 В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
06:09 Правительство Японии ушло в отставку
03:45 Художник Ларс Вилкс, известный как автор карикатур на пророка Мухаммада, погиб в ДТП вместе с охранявшими его полицейскими
21:00 "Кешет-12": спецслужбы Кипра предотвратили покушение на "известного бизнесмена из Израиля"
16:56 На севере Италии частный самолет врезался в здание: погибли не менее восьми человек
15:41 Массовые манифестации в поддержку права на аборты в США
13:22 Установлена личность подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области
12:23 Рекордное число китайских самолетов нарушили воздушную границу Тайваня
11:24 Президент Филиппин завершает карьеру, преемницей станет его еврейская дочь
Загрузка...