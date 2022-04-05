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NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 08:34

Главный раввин Украины опубликовал видео из Ирпеня и Бучи

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Главный раввин Украины опубликовал видео из Ирпеня и Бучи

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман побывал в городках Ирпень и Буча Киевской области, которые в течение длительного времени были оккупированы российскими военными.

На видеозаписи, представленной Асманом, показаны разрушенные в результате обстрелов здания, уничтоженные автомобили, расстрелянные кафе и автозаправки.

Раввин показывает, что здание еврейского детского дома в Ирпене чудом уцелело. Он отмечает, что всех детей удалось спасти. Но рядом с этим зданием очень много разрушений.


Как сообщалось ранее, в Ирпене и Буче за время оккупации погибли сотни мирных граждан.

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