Главный раввин Украины опубликовал видео из Ирпеня и Бучи

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман побывал в городках Ирпень и Буча Киевской области, которые в течение длительного времени были оккупированы российскими военными.

На видеозаписи, представленной Асманом, показаны разрушенные в результате обстрелов здания, уничтоженные автомобили, расстрелянные кафе и автозаправки.

Раввин показывает, что здание еврейского детского дома в Ирпене чудом уцелело. Он отмечает, что всех детей удалось спасти. Но рядом с этим зданием очень много разрушений.

Как сообщалось ранее, в Ирпене и Буче за время оккупации погибли сотни мирных граждан.