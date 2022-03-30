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NEWSru.co.il :: В мире30 марта 2022 г., 18:56

"Попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины". Раввин Асман опровергает слова Конашенкова

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины". Раввин Асман опровергает слова Конашенкова "Попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины". Раввин Асман опровергает слова Конашенкова

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 30 марта заявил, что в одной из синагог в Умани (по адресу Шоссейный пер., дом 1) якобы хранилось "имущество, оружие и боеприпасы" неких "националистов". В доказательство своих слов Конашенков демонстрировал кадры с камеры наблюдения с дома, расположенного напротив этой синагоги.

Как отмечала редакция NEWSru.co.il, заявления Конашенкова содержали ряд неточностей, которые искажали информацию в выгодном для минобороны РФ свете.

После этого выступления представителя минобороны РФ главный раввин Украины Моше Реувен Асман отправился в Умань, чтобы разобраться, о чем идет речь.

Затем на своей странице в Facebook раввин Асман написал: "Только что побывал в Умани, лично проверил эту синагогу, о которой сегодня говорил генерал минобороны России – будто в ней прячут оружие "украинские неонацисты". Так вот я заявляю, что в этой синагоге нет и не было никакого склада с оружием и не было здесь никаких "неонацистов". Все эти обвинения из Москвы – это попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины".


Главный раввин Украины записал видео вместе с раввином Натаном Бен-Нуном, который является председателем фонда Раби Нахмана. Моше Асман отметил, что здание новой синагоги закрыто, а использовать его планируется только во время празднования еврейского нового года (Рош а-Шана).

Раввин Асман обвинил генерала Конашенкова в распространении ложной информации (фейка).

"Не надо нас спасать от "нацистов". Здесь нам хорошо, в Украине. Свободно живется. Еврейская община в Умани молится каждый день за мир", – говорит главный раввин Украины, добавляя, что опасается исключительно попыток властей России вовлечь еврейскую общину в свои политические игры во время войны против Украины.

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