"Попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины". Раввин Асман опровергает слова Конашенкова

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 30 марта заявил, что в одной из синагог в Умани (по адресу Шоссейный пер., дом 1) якобы хранилось "имущество, оружие и боеприпасы" неких "националистов". В доказательство своих слов Конашенков демонстрировал кадры с камеры наблюдения с дома, расположенного напротив этой синагоги.

Как отмечала редакция NEWSru.co.il, заявления Конашенкова содержали ряд неточностей, которые искажали информацию в выгодном для минобороны РФ свете.

После этого выступления представителя минобороны РФ главный раввин Украины Моше Реувен Асман отправился в Умань, чтобы разобраться, о чем идет речь.

Затем на своей странице в Facebook раввин Асман написал: "Только что побывал в Умани, лично проверил эту синагогу, о которой сегодня говорил генерал минобороны России – будто в ней прячут оружие "украинские неонацисты". Так вот я заявляю, что в этой синагоге нет и не было никакого склада с оружием и не было здесь никаких "неонацистов". Все эти обвинения из Москвы – это попытка использовать "еврейскую тему" для оправдания российской агрессии против Украины".

Главный раввин Украины записал видео вместе с раввином Натаном Бен-Нуном, который является председателем фонда Раби Нахмана. Моше Асман отметил, что здание новой синагоги закрыто, а использовать его планируется только во время празднования еврейского нового года (Рош а-Шана).

Раввин Асман обвинил генерала Конашенкова в распространении ложной информации (фейка).

"Не надо нас спасать от "нацистов". Здесь нам хорошо, в Украине. Свободно живется. Еврейская община в Умани молится каждый день за мир", – говорит главный раввин Украины, добавляя, что опасается исключительно попыток властей России вовлечь еврейскую общину в свои политические игры во время войны против Украины.