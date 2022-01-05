В Казахстане отключен интернет

На всей территории Казахстана зафиксировано отключение интернета "общенационального масштаба". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на организацию NetBlocks, которая занимается анализом работы всемирной сети.

Отключение интернета призвано помешать манифестантам координировать свою деятельность. Уже 4 января возникли перебои с мобильной связью, но этим оппозиционным манифестациям помешать не удалось, обстановка продолжила накалатяься.

Власти ввели на части территории Казахстана режим чрезвычайного положения. Он введен в Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в столице Нур-Султане. С 23:00 до 7:00 действует комендантский час, разрешены обыски.