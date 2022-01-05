В Алма-Ате взята штурмом городская администрация, горит здание прокуратуры

В Алма-Ате, где было введено чрезвычайное положение, утром 5 декабря возобновились столкновения между манифестантами и полицией. Применяемые спецсредства оказались недостаточными, чтобы сдержать демонстрантов.

Как сообщает русская служба BBC, около тысячи человек взяли штурмом здание администрации бывшей столицы Казахстана, сломав окна и двери. Комплекс горит, в его окрестностях слышна стрельба. Пытавшихся бежать полицейских участники штурма задержали, их избивают.

Горят также здание городской прокуратуры Алма-Аты и местное отделение правящей партии Нур Отан. Манифестантам удалось захватить полицейскую спецтехнику. Еще до штурма администрации за медицинской помощью обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Протесты в Казахстане начались несколько дней назад после решения властей увеличить вдвое цены на газ. Поначалу их центром стали города Актау и Жанаозен на западе страны. Они быстро перекинулись и в другие города.

Под давлением манифестантов решение о росте цен было отменено. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, на которое была возложена ответственность за необдуманное решение о повышении цен.

Одновременно он ввел чрезвычайное положение в Алма-Атинской области. Режим ЧП продлится до 19 января. В это время с 23:00 до 7:00 будет действовать комендантский час. Запрещаются манифестации и забастовки, разрешаются проверки документов и обыски. Глава государства призвал "не поддаваться на провокации".