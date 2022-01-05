Подожжена резиденция президента Казахстана в Алма-Ате
В Алма-Ате подожжено здание бывшей резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пожарную охрану. Ранее стало известно о пожарах в здании городской администрации, прокуратуры и штаб-квартиры правящей партии.
Президентский дворец находится рядом с администрацией Алма-Аты. Манифестанты, взявшие штурмом мэрию, пытались занять и резиденцию главы государства. Им также удалось захватить принадлежавший полиции спецтранспорт.
Столкновения демонстрантов с полицией происходят и в других городах Казахстана. В Актобе захвачена городская администрация. Массовая манифестация проходит и перед мэрией Костаная. В Петропавловске и Павлодаре полиции удается сдерживать манифестантов.
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