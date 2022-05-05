"Это мой последний день?" Рассказывают люди, остающиеся на "Азовстали"

После примерно суточного перерыва редакции NEWSru.co.il удалось связаться с несколькими людьми, находящимися в настоящее время на территории мариупольского завода "Азовсталь", который продолжают бомбардировать и обстреливать российские войска.

Одна из наших собеседниц, медик Виктория Обидина, находится в укрытии вместе с четырехлетней дочкой Алисой (мы рассказывали о ней 18 апреля). Виктория надеется, что ей удастся выбраться с дочерью с "Азовстали" в качестве сопровождающего раненых, если их будут эвакуировать на украинскую территорию.

"Бои идут, не прекращаясь. Вчера обстреливали наш периметр. Было очень страшно", – рассказывает Виктория. Состояние Алисы хуже день ото дня. Она всё чаще спрашивает маму: "Это мой последний день?" Каждый раз, укладываясь спать, девочка загадывает желание фее, просит, "чтобы нас отсюда эвакуировали быстрее".

Судя по поступавшим ранее сообщениям, медиков не готовы выпускать с "Азовстали" до тех пор, пока не будут эвакуированы все раненые. При этом эвакуация для многих из тех, кто сейчас находится на "Азовстали", означает плен в РФ, так как перед отправкой на украинскую территорию везут в Безыменное, где российскими военными проводится "фильтрация". В Украину могут попасть (далеко не всегда) только те, кого российские военные признают "гражданским лицом", не участвовавшим прямо или косвенно в боевых действиях.

Медики, находящиеся на "Азовстали", направляли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призывали содействовать их скорейшей эвакуации вместе с ранеными.

По данным нашей редакции, на "Азовстали" сейчас находятся около 200 раненых и примерно 30 медиков, которые уже не могут оказывать профессиональную помощь из-за отсутствия лекарств, медикаментов и перевязочных материалов. "Анестезии почти нет. Обезболивающих нет. Обезболиваем парацетомолом", – говорит наш собеседник из числа медицинских работников, попросивший не раскрывать его имя.

Один из легкораненых рассказывает, что 4 мая снаряд попал в кухню, "поэтому теперь еды и воды почти нет". По его словам, раньше выделялось примерно по полтора литра питьевой воды на два дня, теперь утолять жажду нечем. "Завтрак – одна консерва на три человека и одна банка тушенки на пять-шесть человек. Вечером приносят из соседнего бункера немного каши, по 100-150 грамм на человека", – говорит он.

Люди, остающиеся на "Азовстали", рассчитывают на то, что власти Украины и России смогут договориться об эвакуации раненых и медиков с помощью международных организаций. Обе стороны сообщают, что переговоры по этому поводу ведутся.