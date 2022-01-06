"Зачистка" в центре Алма-Аты, слышна стрельба

Утром в четверг, 6 января, поступила информация о том, что в центре Алма-Аты военные и бронетранспортерах окружили участников протестов. Слышна стрельба.

Телеканал "Мир 24" передает: "Началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов".

В сообщении говорится: "Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров".

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Сообщается также, что на фоне беспорядков в Казахстане приостановлена работа всех банков, вновь нет доступа к интернету.

Количество жертв и пострадавших уточняется.