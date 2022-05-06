Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 14:34

Песков отказался комментировать сообщение об извинениях Путина за слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Песков отказался комментировать сообщение об извинениях Путина за слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем наш доверительный дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов", – сказал Песков.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос об извинениях Путина, которые тот, по сообщению канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета, якобы принес за высказывания Лаврова. "Разговор был действительно очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему этой информации не было в сообщении Кремля по итогам встречи.


Вечером 5 мая канцелярия премьер-министра Израиля, сообщая о состоявшемся утром 5 мая разговоре Нафтали Беннета с Владимиром Путиным, передала, что российский президент поздравил граждан Израиля с Днем Независимости и извинился за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В сообщении канцелярии главы правительства говорится, что в ходе беседы Нафтали Беннет попросил президента РФ рассмотреть различные варианты эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе из гуманитарных соображений. Это просьба стала результатом состоявшейся днем ранее беседы Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сообщении отмечается, что "президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, включая раненых, через гуманитарные коридоры ООН и "Красного Креста". "Кроме того, стороны обсудили высказывание министра иностранных дел России Лаврова. Глава правительства принял извинения Владимира Путина за слова Лаврова, и поблагодарил президента РФ за его отношение к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорилось в сообщении пресс-службы канцелярии Нафтали Беннета.

При этом пресс-служба Кремля также отчиталась о состоявшемся разговоре Владимира Путина и Нафтали Беннета, перечислив все основные темы беседы. Однако в пресс-релизе Кремля ничего не говорилось о принесенных извинениях за слова Лаврова.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, сделал несколько заявлений, которые были негативно восприняты не только в Израиле, но и в других странах. Среди прочего Лаврон в этом интервью сказал : "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."


Многие израильские политики, включая главу правительства Нафтали Беннета, выступили с осуждением главы российского МИДа. Что, в свою очередь, вызвало серию антиизраильских заявлений со стороны МИД РФ.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 мая 2022
Канцелярия Нафтали Беннета: Владимир Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова
// NEWSru.co.il // В мире // 04 мая 2022
Президент ФЕОР Борода о заявлении Лаврова про возможные еврейские корни Гитлера: "Подобные "национальные маркеры" по своей сути взрывоопасны"
// NEWSru.co.il // В мире // 04 мая 2022
Берл Лазар призвал Лаврова извиниться перед евреями
// NEWSru.co.il // В мире // 04 мая 2022
Представитель МИД РФ Захарова: наемники из Израиля воюют вместе с подразделениями "Азова"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:34 Песков отказался комментировать сообщение об извинениях Путина за слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера
14:16 Полиция: во Львове задержаны экс-чиновник и журналист, подозреваемые в торговле "гуманитаркой" и присвоении помощи для ВСУ
13:46 Россиянку Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы
12:58 Украинские СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат
11:45 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 72-й день войны
10:58 Минобороны РФ заявляет об уничтожении склада боеприпасов в Краматорске
10:41 В США умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
09:36 Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских
09:29 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 223 детей
09:20 Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном
Загрузка...