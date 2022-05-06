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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 13:46

Россиянку Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы

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Россиянку Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы

В пятницу, 6 мая, стало известно, что в Беларуси россиянку Софию Сапегу (подругу белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича) суд приговорил к шести годам колонии.

Журналистка Людмила Гладкая пишет: "Судебная коллегия Гродненского облсуда приговорила Софию Сапега к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание обвиняемая будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу".

23 мая 2021 года Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске, где Романа и Софью задержали и поместили в СИЗО. В отношении Протасевича в Беларуси было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Софью Сапегу белорусские власти обвиняли в "разжигании социальной вражды и розни" и подозревали в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".


В июне 2021 года София Сапега была переведена в Минске под домашний арест.

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Гостелеканал Беларуси показал интервью с Протасевичем, в котором интонации говорят не меньше слов

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