Россиянку Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы
В пятницу, 6 мая, стало известно, что в Беларуси россиянку Софию Сапегу (подругу белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича) суд приговорил к шести годам колонии.
Журналистка Людмила Гладкая пишет: "Судебная коллегия Гродненского облсуда приговорила Софию Сапега к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание обвиняемая будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу".
23 мая 2021 года Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске, где Романа и Софью задержали и поместили в СИЗО. В отношении Протасевича в Беларуси было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Софью Сапегу белорусские власти обвиняли в "разжигании социальной вражды и розни" и подозревали в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
В июне 2021 года София Сапега была переведена в Минске под домашний арест.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией "Системная правозащита"
BBC: задержанной вместе с Романом Протасевичем в Беларуси Софьи Сапеге предъявлены обвинения, ей грозит шесть лет тюрьмы
BBC со ссылкой на родственников: в Минске Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест
Гостелеканал Беларуси показал интервью с Протасевичем, в котором интонации говорят не меньше слов