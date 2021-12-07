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NEWSru.co.il :: В мире7 декабря 2021 г., 12:23

Жертвами извержения вулкана на острове Ява стали не менее 34 человек

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Жертвами извержения вулкана на острове Ява стали не менее 34 человек

Власти Индонезии сообщают, что, по состоянию на 7 декабря, жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява стали не менее 34 человек. Еще 17 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Из своих домов были эвакуированы в переселены в лагеря временного проживания около 3700 человек. До 6000 человек пострадали от извержения.

Извержение вулкана Семеру. Фоторепортаж из Индонезии


Семеру – самый высокий вулкан на острове Ява. Он находится в состоянии почти постоянного извержения с 1967 года по настоящее время. Тем не менее, окрестности вулкана – одно из самых популярных мест для пеших прогулок в Индонезии.

4 декабря началось очередное крупное извержение. В регионе Маланг от пепла пострадали восемь деревень и два пригорода в округе Лумаджанг. Разрушение под тяжестью пепла моста Гладак Перак отрезало несколько деревень в этом районе. 5 декабря вулканический пепел выпал в Лумаджанге, что вынудило многих жителей и сотрудников гуманитарных организаций бежать. Почти 3 тысячи построек, включая мосты и культовые сооружения, повреждены. По крайней мере 11 деревень в Лумаджанге полностью погребены под слоем вулканического пепла.

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// NEWSru.co.il // В мире // 04 декабря 2021
На острове Ява началось извержение вулкана Семеру
 

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