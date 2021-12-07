Жертвами извержения вулкана на острове Ява стали не менее 34 человек

Власти Индонезии сообщают, что, по состоянию на 7 декабря, жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява стали не менее 34 человек. Еще 17 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Из своих домов были эвакуированы в переселены в лагеря временного проживания около 3700 человек. До 6000 человек пострадали от извержения.

Извержение вулкана Семеру. Фоторепортаж из Индонезии

Семеру – самый высокий вулкан на острове Ява. Он находится в состоянии почти постоянного извержения с 1967 года по настоящее время. Тем не менее, окрестности вулкана – одно из самых популярных мест для пеших прогулок в Индонезии.

4 декабря началось очередное крупное извержение. В регионе Маланг от пепла пострадали восемь деревень и два пригорода в округе Лумаджанг. Разрушение под тяжестью пепла моста Гладак Перак отрезало несколько деревень в этом районе. 5 декабря вулканический пепел выпал в Лумаджанге, что вынудило многих жителей и сотрудников гуманитарных организаций бежать. Почти 3 тысячи построек, включая мосты и культовые сооружения, повреждены. По крайней мере 11 деревень в Лумаджанге полностью погребены под слоем вулканического пепла.