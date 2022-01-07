МВД Казахстана уведомило о задержании более 3000 участников протестов и ликвидации десятков "вооруженных преступников"
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Министерство внутренних дел Казахстана 7 января объявило, что в результате действий сотрудников правоохранительных органов в стране были задержаны более 3000 участников беспорядков.
При этом в СМИ были переданы сведения о ликвидации "26 вооруженных преступников" и ранении еще 18.
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Ранее МВД Казахстана заявляло, что участники беспорядков, отказывающиеся сложить оружие, будут уничтожены.
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Накануне МВД Казахстана уведомляло о гибели 18 силовиков.
Судя по имеющейся информации, в страну уже прибыли бойцы силовых структур России и Беларуси, ожидается прибытие миротворцев из Армении.
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На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности.
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