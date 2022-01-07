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    В мире

    МВД Казахстана уведомило о задержании более 3000 участников протестов и ликвидации десятков "вооруженных преступников"

    время публикации: | последнее обновление:
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    МВД Казахстана уведомило о задержании более 3000 участников протестов и ликвидации десятков
    AP Photo/Vladimir Tretyakov

    Министерство внутренних дел Казахстана 7 января объявило, что в результате действий сотрудников правоохранительных органов в стране были задержаны более 3000 участников беспорядков.

    При этом в СМИ были переданы сведения о ликвидации "26 вооруженных преступников" и ранении еще 18.

    Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж

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    Ранее МВД Казахстана заявляло, что участники беспорядков, отказывающиеся сложить оружие, будут уничтожены.

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    Накануне МВД Казахстана уведомляло о гибели 18 силовиков.

    Судя по имеющейся информации, в страну уже прибыли бойцы силовых структур России и Беларуси, ожидается прибытие миротворцев из Армении.

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    На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности.

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