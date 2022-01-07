Иностранные миротворческие силы в Казахстане возглавил командующий российскими ВДВ
Представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий воздушно-десантными войсками ВС России, генерал-полковник Андрей Сердюков. Он отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен, передает агентство "Интерфакс". Сроки при этом не называются.
Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж
В переброске военных в Казахстан задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов. В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.
7 января в администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заверили, что военнослужащие ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане, их миссия исключительно миротворческая.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
МВД Казахстана уведомило о задержании более 3000 участников протестов и ликвидации десятков "вооруженных преступников"