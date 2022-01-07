Президент Казахстана заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч "бандитов", и обвинил "забугорных деятелей"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 7 января, выступил с заявлением по поводу ситуации в стране на фоне массовых волнений и беспорядков. Его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".

"Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами-террористами. Поэтому их нужно уничтожать", – заявил Токаев, утверждавший, что только на Алма-Ату напали 20 тысяч "бандитов". При этом он отметил, что противостояние продолжается, боевики пока не сложили оружие.

В обращении к нации Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут, подчеркнул он. Контртеррористическая операция в стране продолжается.

Токаев не назвал точное число жертв столкновений, но сообщил, что в Алма-Ате "из-за террористов" погибли или были ранены сотни людей.

Пока в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Но Токаев пообещал, что режим ЧС будет сниматься в регионах, где ситуация улучшается.

В своем выступлении Токаев обвинил "забугорных деятелей" в подстрекательстве к беспорядкам. При этом он не назвал какие-либо конкретные имена или государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что требования мирных участников протеста были услышаны и пообещал провести в стране реформы.