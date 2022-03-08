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NEWSru.co.il :: В мире8 марта 2022 г., 05:34

Пентагон: оружие Украине поставляют сейчас 15 стран мира

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Пентагон: оружие Украине поставляют сейчас 15 стран мира

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что в настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, в том числе из США.

Он не стал называть все эти страны, но выразил уверенность в том, что "эти грузы попадают в руки украинских военных". При этом Кирби подчеркнул, что украинские военные используют это оружие "крайне эффективно".

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге NATO".


Представитель Пентагона подчеркнул, что речь идет о временным мерах и заверил, что США не планируют ввод войск на территорию Украины.

Ранее Джон Кирби в интервью ведущему телеканала CNN Джейку Тапперу подтвердил: в американском оборонном ведомстве считают, что "президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных боевиков", в частности из Сирии, для войны в Украине. "У нас есть доказательства, подтверждающие то, что они действительно пытаются завербовать иностранных боевиков", – заявил Кибри в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся накануне в Wall Street Journal информацию о том, что в Сирии ведется вербовка боевиков, имеющих опыт ведения боя в городских условиях. Официальный спикер Пентагона отметил, что это связано с тем, что продвижение российских войск застопорилось.

Отметим, что иностранные граждане воюют на стороне Украины. 7 марта министерство обороны Украины сообщило, что более 20 тысяч добровольцев из 52 стран изъявили желание помочь стране, отражающей агрессию России. И иностранный легион уже приступил к выполнению боевых задач.

Израиль не поставляет оружие Украине. Но для участия в боевых действиях против российской армии в Украину едут и израильские добровольцы.

На прошлой неделе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью NEWSru.co.il сообщил, что посольство помогает украинским гражданам, живущим в Израиле, которые изъявляют желание записаться в добровольцы. "Как посольство, мы обязаны обеспечить их право на защиту своей страны. И если к нам обращается гражданин с украинским паспортом, для нас он гражданин Украины и не важно, какое у него еще гражданство. Мы ставим этих людей на учет, инструктируем и отправляем дальше в рамках процедуры, предписанной министерством обороны", – пояснил он. Посол подтвердил, что желание записаться в добровольцы выражают и израильтяне, не имеющие украинского гражданства. "Это отдельная процедура, которую я не могу комментировать, поскольку израильское законодательство неблагосклонно относится к участию граждан Израиля в войне других государств. Однако это их право, мы это приветствуем, но можем помочь только информацией. Это очень чувствительная история, мы стараемся быть осторожны. Их тоже много", – сообщил Корнийчук.


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