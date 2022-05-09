Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире9 мая 2022 г., 08:43

При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Виктория Обидина Алиса, дочь Виктории Автобус с эвакуированными из Мариуполя в Запорожье. 8 мая 2022 года

В Telegram-канале полка "Азов" опубликовано сообщение о судьбе медика Виктории Обидиной и ее четырехлетней дочери Алисы, которые длительное время находились в бункере на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В сообщении сказано, что во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" российские военные разлучили Викторию с ее дочерью: девочку пропустили в Запорожье, но мать задержали и оставили в фильтрационном лагере на территории ДНР.

"До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери (8 мая), доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно. Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – сказано в сообщении.

Информация о задержании российскими военными Виктории Обидиной подтверждена нашими источниками в Мариуполе.

Как ранее сообщала редакция NEWSru.co.il, в последний раз нам удалось пообщаться с Викторией Обидиной 5 мая. Тогда она вместе с Алисой еще оставалась на "Азовстали".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 08 мая 2022
Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 мая 2022
"Кан Бет": Израиль сыграл посредническую роль в достижении соглашения об эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"
// NEWSru.co.il // В мире // 07 мая 2022
Верещук: с территории "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди
// NEWSru.co.il // В мире // 07 мая 2022
Источник на "Азовстали": в ходе эвакуации есть погибшие и раненые, режим прекращения огня не соблюдается россиянами
// NEWSru.co.il // В мире // 05 мая 2022
"Это мой последний день?" Рассказывают люди, остающиеся на "Азовстали"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Алиса передает привет бабушке Свете из подвала "Азовстали". "Мы больше недели не знали, что с дочкой и внучкой"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:43 При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь
07:20 Создан русскоязычный онлайн-архив российских военных преступлений в Украине
06:43 Ракета разорвалась на территории еврейского кладбища в Сумской области
22:25 Одесса подверглась очередному ракетному обстрелу, одна из ракет попала в жилой дом
22:13 Супруга президента США Джилл Байден с необъявленным визитом посетила Украину
21:47 Новый пакет санкций США: в "черный список" внесены более 2600 россиян и белорусов
17:34 В Бильбао произошла потасовка между болельщиками израильской команды и местными фанатами
16:29 Группа U2 дала концерт в киевском метро, чтобы поддержать народ Украины
16:17 "Я просто не впечатлительный". Рассказывает волонтер, который вывозит людей из Мариуполя
15:10 Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек
Загрузка...