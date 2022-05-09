При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь
В Telegram-канале полка "Азов" опубликовано сообщение о судьбе медика Виктории Обидиной и ее четырехлетней дочери Алисы, которые длительное время находились в бункере на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
В сообщении сказано, что во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" российские военные разлучили Викторию с ее дочерью: девочку пропустили в Запорожье, но мать задержали и оставили в фильтрационном лагере на территории ДНР.
"До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери (8 мая), доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно. Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – сказано в сообщении.
Информация о задержании российскими военными Виктории Обидиной подтверждена нашими источниками в Мариуполе.
Как ранее сообщала редакция NEWSru.co.il, в последний раз нам удалось пообщаться с Викторией Обидиной 5 мая. Тогда она вместе с Алисой еще оставалась на "Азовстали".
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