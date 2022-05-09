На Фиджи приостановлена передача США яхты, связанной с Керимовым

Апелляционный суд государства Фиджи приостановил процесс передачи США яхты Amadea. По данным американского министерства финансов, ее владелец - российский олигарх Сулейман Керимов, находящийся под американскими санкциями.

Суд удовлетворил просьбу компании Millemarin Investment, которой, согласно документам, принадлежит 106-метровое судно стоимостью 300 миллионов долларов. Яхта остается под арестом до установления всех обстоятельств дела.

После вторжения России в Украину и введения санкций против российских олигархов и высших чиновников западные страны развернули охоту на принадлежащие тем яхты. Конфискованы десятки судов, стоимость некоторых из них составляет сотни миллионов долларов.

6 мая власти Италии наложили арест на яхту "Шахерезада". При этом выяснить, кто является ее владельцем, не удалось; существует предположение, что она принадлежит президенту России Владимиру Путину. Яхта, стоимость которой оценивается в 700 млн долларов, стала предметом расследования финансовой полиции Италии.

Расследование установило наличие "значительных экономических и деловых связей между лицом, официально владеющим "Шахерезадой", и видными представителями российского правительства", а также другими субъектами, находящимися под санкциями после вторжения России в Украину.