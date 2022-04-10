Песков: 11 апреля Путин встретится с канцлером Австрии, встречавшимся накануне с Зеленским

В понедельник, 11 апреля, в Москве президент РФ Владимир Путин встретится с канцлером Австрии Карл Нехаммером, который накануне в Киеве беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

49-летний Карл Нехаммер, ранее возглавлявший австрийский МИД, занял пост канцлера после ухода с этого поста в декабре 2021 года Александра Шалленберга, который был канцлером Австрии менее двух месяцев после отставки Себастьяна Курца.