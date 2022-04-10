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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 19:24

Песков: 11 апреля Путин встретится с канцлером Австрии, встречавшимся накануне с Зеленским

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Пресс-конференция Карла Нехаммера и Владимира Зеленского в Киеве. 9 апреля 2022 года

В понедельник, 11 апреля, в Москве президент РФ Владимир Путин встретится с канцлером Австрии Карл Нехаммером, который накануне в Киеве беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

49-летний Карл Нехаммер, ранее возглавлявший австрийский МИД, занял пост канцлера после ухода с этого поста в декабре 2021 года Александра Шалленберга, который был канцлером Австрии менее двух месяцев после отставки Себастьяна Курца.


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