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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 18:24

В Москве задержан председатель "Мемориала" Олег Орлов

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В Москве задержан председатель "Мемориала" Олег Орлов

В воскресенье, 10 апреля, в Москве полиция задержала председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова во время пикета на Красной площади.

"На Красной площади с плакатом был задержан правозащитник Олег Орлов. Его везут в ОВД Китай-город", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Мемориала".

Задержанного сопровождает адвокат Михаил Бирюков, добавили в правозащитном центре.


Орлов вышел с плакатом: "Наше нежелание знать правду и наше молчание делает нас соучастниками преступлений".

"Мемориал" отмечает, что это уже четвертое задержание Орлова "за последнее время" (видимо, после начала войны в Украине, 24.02.2022).

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