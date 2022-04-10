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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 22:51

Экзит-поллы: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

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Экзит-поллы: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Во Франции состоялся первый тур президентских выборов, в котором на голоса 48,7 миллионов обладателей права голоса претендовали 12 кандидатов.

Согласно первым экзит-поллам, во второй тур выборов вышли действующий президент Эммануэль Макрон, набравший около 28% голосов, и представительница крайне-правого лагеря Марин Ле-Пен, получившая около 23% голосов.

Представитель крайне левых сил Жан-Люк Меланшон набрал 21% голосов. На четвертом месте – еврейский политик крайне-правого толка Эрик Земур, набравший 7%. Представительница голлистов Валери Пекресс, политическая наследница Жака Ширака и Николя Саркози, набрала лишь около 5% голосов. Лидер социалистов Анн Идальго заняла десятое место из 12, получив менее 2% голосов.


Второй тур выборов пройдет 24 апреля.

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