Экзит-поллы: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Во Франции состоялся первый тур президентских выборов, в котором на голоса 48,7 миллионов обладателей права голоса претендовали 12 кандидатов.

Согласно первым экзит-поллам, во второй тур выборов вышли действующий президент Эммануэль Макрон, набравший около 28% голосов, и представительница крайне-правого лагеря Марин Ле-Пен, получившая около 23% голосов.

Представитель крайне левых сил Жан-Люк Меланшон набрал 21% голосов. На четвертом месте – еврейский политик крайне-правого толка Эрик Земур, набравший 7%. Представительница голлистов Валери Пекресс, политическая наследница Жака Ширака и Николя Саркози, набрала лишь около 5% голосов. Лидер социалистов Анн Идальго заняла десятое место из 12, получив менее 2% голосов.

Второй тур выборов пройдет 24 апреля.