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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 12:39

Парламент Пакистана отправил в отставку премьер-министра Имран Хана

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Парламент Пакистана отправил в отставку премьер-министра Имран Хана

Парламент Пакистана проведет 11 апреля заседание, на котором должен быть избран новый глава правительства. Ему предстоит сменить нынешнего премьер-министра Имран Хана, которому депутаты вынесли вотум недоверия, отправив в отставку.

Сторонникам премьер-министра удалось сорвать первую попытку голосования, после которой президент Ариф Алви объявил о роспуске парламента. В дело вмешался конституционный суд, постановивший провести повторное голосование по вотуму недоверия.

Имран Хан, в прошлом – знаменитый игрок в крикет, был избран премьер-министром в 2018 году. Он обещал вывести Пакистан из экономического кризиса и покончить с коррупцией. Ни одной из задач он не решил, что привело к резкому снижению популярности.


От политика отвернулась как часть союзников, так и армия, играющая важную роль в пакистанской политике. Предполагается, что его преемником станет лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф.

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