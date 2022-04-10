Парламент Пакистана отправил в отставку премьер-министра Имран Хана

Парламент Пакистана проведет 11 апреля заседание, на котором должен быть избран новый глава правительства. Ему предстоит сменить нынешнего премьер-министра Имран Хана, которому депутаты вынесли вотум недоверия, отправив в отставку.

Сторонникам премьер-министра удалось сорвать первую попытку голосования, после которой президент Ариф Алви объявил о роспуске парламента. В дело вмешался конституционный суд, постановивший провести повторное голосование по вотуму недоверия.

Имран Хан, в прошлом – знаменитый игрок в крикет, был избран премьер-министром в 2018 году. Он обещал вывести Пакистан из экономического кризиса и покончить с коррупцией. Ни одной из задач он не решил, что привело к резкому снижению популярности.

От политика отвернулась как часть союзников, так и армия, играющая важную роль в пакистанской политике. Предполагается, что его преемником станет лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф.