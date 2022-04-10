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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 12:00

Российские военные продолжают обстрелы объектов в Харьковской и Днепропетровской областях, есть жертвы

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Российские военные продолжают обстрелы объектов в Харьковской и Днепропетровской областях, есть жертвы

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что за последние сутки российские военные нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по Харькову и населенным пунктам Харьковской области.

По словам Синегубова, артиллерийско-минометные удары наносились по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, Дергачей и центра Харькова. Два человека погибли, девять пострадали, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Синегубов сообщил, что в ночь на 10 апреля в Харьковской области ВСУ уничтожили вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма. Сообщается также, что селе Ольховка под Харьковом бойцы ВСУ обнаружили яму с телами российских солдат.


В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявляет, что российские военные в течение прошедших суток неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в результате чего были повреждены объекты в Днепре, Павлоградском и Днепровском районах. "Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорит Резниченко. По его словам, в Днепре в результате обстрелов был уничтожен инфраструктурный объект, пожар на нем спасатели тушили несколько часов, есть один пострадавший. В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, пострадавших нет. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, пострадавших нет.

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