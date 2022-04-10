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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 17:10

Генпрокурор Украины: в Киевской области подтверждена гибель 1222 мирных жителей от рук российских военных

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Эксгумация тел из братской могилы в Буче, Киевская область. 8 апреля 2022 года

Украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских военных, сообщила в интервью британскому телеканалу Sky News генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что речь идет только о Киевской области.

По словам Венедиктовой, офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности, передает агентство "Интерфакс-Украина".


Отметим, что реальные потери среди военных скрывают как украинская, так и российская стороны. Но, судя по отчетам генштаба вооруженных сил Украины и министерства обороны РФ, общее число погибших на этой войне с двух сторон может составлять уже десятки тысяч.

24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, Кремль объявил о начале "специальной операции". Война идет уже 45 дней.

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