Генпрокурор Украины: в Киевской области подтверждена гибель 1222 мирных жителей от рук российских военных
Украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских военных, сообщила в интервью британскому телеканалу Sky News генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что речь идет только о Киевской области.
По словам Венедиктовой, офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности, передает агентство "Интерфакс-Украина".
Отметим, что реальные потери среди военных скрывают как украинская, так и российская стороны. Но, судя по отчетам генштаба вооруженных сил Украины и министерства обороны РФ, общее число погибших на этой войне с двух сторон может составлять уже десятки тысяч.
24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, Кремль объявил о начале "специальной операции". Война идет уже 45 дней.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Российские военные продолжают обстрелы объектов в Харьковской и Днепропетровской областях, есть жертвы
Доклад представителя минобороны РФ: за сутки поражены 86 военных объектов Украины
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 46-й день войны