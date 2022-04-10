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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 15:48

Путин и Лукашенко обсудят тему Украины на космодроме "Восточный" 12 апреля

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Путин и Лукашенко обсудят тему Украины на космодроме "Восточный" 12 апреля

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" в Амурской области, вблизи города Циолковский, передает агентство "Интерфакс".

На переговорах речь пойдет о ситуации в Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров, говорится в сообщении телеканала "Россия 1".

"Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – заявил журналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.


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