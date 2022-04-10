Российский художник заменил свои картины надписью "Нет войне"

В Хельсинском музее "Киасма" открылась международная выставка ARS22, в которой должны были принять участие 54 художника из разных стран. Один из наиболее почетных мест в экспозиции было отдано россиянину Евгению Антуфьеву.

Картины уже прибыли в финскую столицу, когда художник попросил их не выставлять, пока продолжается война в Украине. Как сообщает yle.fi, по его просьбе на стене помещения была сделана надпись No war, что по-английски значит "Нет войне".

"Самое ужасное, что русское общество в целом войну поддерживает. К сожалению, у нас страна стремительно нацифицируется. Я раньше думал, как это могло произойти, скажем, в Германии, неужели люди молчали, а теперь понимаю, что они не молчали, но их никто не слушал. Когда я проснулся 24 февраля, я понял, что живу в нацистской стране", - сказал он.

Антуфьев убежден, что государство, гражданином которого он является, совершает военные преступления, и выражает надежду, что ответственные понесут наказание. Он назвал оппозиционеров лучшими людьми России, но их эмиграция, по его мнению, ошибка – ведь иначе в стране останутся только пособники режима.