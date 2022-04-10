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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 15:26

Глава администрации: российские военные нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре

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Глава администрации: российские военные нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре

Российские военные в воскресенье, 10 апреля, снова нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", – пишет Резниченко в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня Резниченко заявлял, что российские военные в течение прошедших суток неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в результате чего были повреждены объекты в Днепре, Павлоградском и Днепровском районах. "Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – говорит Резниченко. По его словам, в Днепре в результате обстрелов был уничтожен инфраструктурный объект, пожар на нем спасатели тушили несколько часов, есть один пострадавший. В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, пострадавших нет. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, пострадавших нет.


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