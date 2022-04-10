Кетенджи Браун Джексон станет первой темнокожей женщиной в Верховном суде США

На южной лужайке Белого дома прошла церемония, посвященная назначению судьей Верховного суда США Кетенджи Браун Джексон – первой темнокожей женщины, избранной в высший орган судебной власти страны.

Браун Джексон не могла сдержать слез. "Мы сделали это. Я уверена, что это момент гордости для всех американцев. Мы проделали большой путь по усовершенствованию нашего союза. На протяжении всего одного поколения моя семья прошла от сегрегации до членства в Верховном суде", - сказала она под аплодисменты президента США Джон Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Сенат утвердил 51-летнюю Браун Джексон на посту 8 апреля. Ее кандидатура была поддержана 53 сенаторами, среди которых были и республиканцы, против проголосовали 47 представителей Республиканской партии, которые во время слушаний называли ее радикальной левой.

В должность она вступит в конце июня, сменив 83-летнего Стивена Брайера. Тот также считался одним из оплотов либеральной идеологии в Верховном суде.