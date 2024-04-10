На космодроме "Восточный" вновь отменен запуск ракеты "Ангара"

На космодроме "Восточный" в Амурской области России вновь отменен запуск ракеты-носителя "Ангара-А5". Во второй раз запуск был перенесен на 24 часа после того, как последовала команда "отмена пуска".

9 апреля запуск был отменен за две минуты до старта. Тогда глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что процесс подготовки к запуску был прекращен автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

В рамках проекта "Ангара" запуск должен стать седьмым, однако впервые ракету "Ангара-А5" должны запустить с "Восточного", где для него выстроили специальную стартовую площадку. В марте на космодроме "Байконур" был отменен запуск ракеты-носителя "Союз МС-25".