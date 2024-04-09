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В России в последний момент был отменен запуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 13:49
В России в последний момент был отменен запуск ракеты-носителя "Ангара-А5"
Roscosmos space corporation via AP

На космодроме "Восточный" в Амурской области в последний момент отменен запуск ракеты-носителя "Ангара-А5", который должен был вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что процесс подготовки к запуску был прекращен автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Повторная попытка назначена на 10 апреля.

В рамках проекта "Ангара" запуск должен стать седьмым, однако впервые ракету "Ангара-А5" должны были запустить с "Восточного", где для него выстроили специальную стартовую площадку.

Отметим, что в марте на космодроме "Байконур" был отменен запуск ракеты-носителя "Союз МС-25".

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