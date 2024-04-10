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Сенатор Берни Сандерс призвал приостановить военную и финансовую помощь Израилю

время публикации: 10 апреля 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 21:27
Берни Сандерс
AP Photo/Mariam Zuhaib

Старейший представитель так называемого прогрессивного крыла Демократической партии США сенатор Берни Сандерс в интервью телеканалу CNN заявил, что США должны прекратить оказание военной и финансовой помощи Израилю до тех пор, пока он не изменит тактику ведения войны в секторе Газы.

Отметим, что еще в начале ноября Берни Сандерс выступал против предложений о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. "Я не знаю, как можно объявить перемирие, когда речь идет об организации подобной ХАМАСу, стремящейся погрузить регион в хаос и уничтожить государство Израиль. Уже и арабские страны региона поняли, что ХАМАС должен уйти", – заявлял он.

Сандерс – один из наиболее яростных критиков Израиля в американском политическом истеблишменте. Выступая против прекращения огня, он тем не менее призывал еврейское государство прекратить "варварские бомбардировки" школ и больниц в секторе Газы, отмечая, что для этого используется американское оружие.

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