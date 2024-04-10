Полпред Путина возложил на Казахстан ответственность за наводнение на Урале

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что Казахстан должен был более согласованно сбрасывать воду в своих водохранилищах – это позволило бы избежать паводков в Курганской и Тюменской областях.

"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж

Говоря о ситуации в Кургане, чиновник заявил, что вода достигла исторического максимума. "Поэтому дополнительно отсыпаются те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной", – цитирует его The Moscow Times. Якушев заявил: нет уверенности, что принимаемых мер будет достаточно, чтобы справиться с наводнением.

Тем временем в Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг 996 сантиметров, поднявшись на 18 сантиметров менее чем за четыре часа. Городские власти заявляют, что силы для борьбы с паводком достаточные. Увеличено хлорирование питьевой воды.

В общей сложности в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях России, а также на севере и востоке Казахстана эвакуированы десятки тысяч человек. Паводок называют самым значительным за последние 80 лет.