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Полпред Путина возложил на Казахстан ответственность за наводнение на Урале

время публикации: 10 апреля 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 16:07
Полпред Путина возложил на Казахстан ответственность за наводнение на Урале
Пресс-служба Кремля

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что Казахстан должен был более согласованно сбрасывать воду в своих водохранилищах – это позволило бы избежать паводков в Курганской и Тюменской областях.

"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж

Говоря о ситуации в Кургане, чиновник заявил, что вода достигла исторического максимума. "Поэтому дополнительно отсыпаются те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной", – цитирует его The Moscow Times. Якушев заявил: нет уверенности, что принимаемых мер будет достаточно, чтобы справиться с наводнением.

Тем временем в Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг 996 сантиметров, поднявшись на 18 сантиметров менее чем за четыре часа. Городские власти заявляют, что силы для борьбы с паводком достаточные. Увеличено хлорирование питьевой воды.

В общей сложности в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях России, а также на севере и востоке Казахстана эвакуированы десятки тысяч человек. Паводок называют самым значительным за последние 80 лет.

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