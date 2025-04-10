Осужденный за причастность к теракту в 2008 году в Мумбаи бизнесмен экстрадирован в Индию

Тахаввур Рана, гражданин Канады пакистанского происхождения, который был объявлен в розыск властями Индии за его роль в организации мега-теракта в 2008 году в Мумбаи, был доставлен в Дели после экстрадиции из США. В 2011 году суд США оправдал его в прямой причастности к подготовке атак, унесших жизни 166 человек, включая шестерых израильтян. Однако суд признал его виновным в поддержке террористической группировки, совершившей эти нападения.

Как сообщает BBC, в 2013 году Рана был приговорен к 14 годам тюремного заключения, в 2020 году его освободили по состоянию здоровья, но в том же году вновь арестовали после запроса Индии об экстрадиции. Суд одобрил экстрадицию в 2023 году, но он оставался под стражей до окончательного утверждения.

В феврале президент США Дональд Трамп одобрил экстрадицию экстрадицию Тахаввура Раны после встречи с президентом Индии Нарендрой Моди. Рана подал апелляцию на это решение.

В своей апелляции в Верховный суд США с просьбой приостановить его экстрадицию Рана заявил, что это нарушит закон США и Конвенцию ООН против пыток, "поскольку существуют веские основания полагать, что в случае экстрадиции в Индию заявитель будет подвергнут опасности пыток, поскольку он мусульманин пакистанского происхождения, обвиняемый в нападениях в Мумбаи". В апелляции также упоминаются основные проблемы со здоровьем Раны и опасения по поводу лечения, которое он получит в индийской тюрьме. Его просьба была отклонена Верховным судом США.