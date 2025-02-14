Трамп и Моди заявили о продвижении торгового пути Индия-Израиль-Европа-США

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Индии Нарендрой Моди, по итогам которой стороны объявили о согласовании различных мер по укреплению отношений между двумя странами.

Встреча состоялась через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал Индию за внешнеторговый дисбаланс в отношениях с США и за повышенные пошлины на американскую продукцию.

Согласно озвученным сторонами заявлениям, Индия увеличит закупки американских вооружений, а также нефти и газа, чтобы компенсировать торговый дефицит.

Моди обязался, что товарооборот между странами удвоится до полутриллиона долларов в год к 2030 году. Трамп отметил, что стороны договорились работать вместе, "чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов за всю историю. Он будет проходить из Индии в Израиль, в Италию и далее в Соединенные Штаты, соединяя наших партнеров портами, железными дорогами и подводными кабелями".

Еще одной темой переговоров было сотрудничество в борьбе с террором. Моди поблагодарил Трампа за согласие экстрадировать в Индию чикагского бизнесмена Тахаввура Раны, причастного к теракту 2008 года в Мумбаи.