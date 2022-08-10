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    В мире

    CNN: российские военные обучаются применению иранских БПЛА. Подробности

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    CNN: российские военные обучаются применению иранских БПЛА. Подробности
    Wikipedia.org. Фото: US GOV, Fars Media Corporation     Иранский БПЛА Shahed-129
    Sepahnews via AP     Иранский БПЛА Shahed-191
    Imamedia via AP

    Американский телеканал CNN передает, что группа российских военных специалистов прибыла в Иран и в течение последних недель проходит курс обучения управлению иранскими беспилотными самолетами.

    Публикация проиллюстрирована спутниковым снимком, на котором, как заявляет CNN, показана авиабаза в Иране, где находятся россияне. На этом снимке видны два беспилотных самолета Shahed-129 и Shahed-191.

    По сведениям CNN, эти беспилотники иранцы демонстрировали россиянам 8 июня 2022 года на аэродроме Кашан к югу от Тегерана (именно к этой дате относится спутниковый снимок).

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    Несколько дней назад доктор Раз Цимт, израильский эксперт по Ирану, заявлял, что первая партия иранских БПЛА уже поставлена в Россию. CNN этого не утверждает.

    Как отмечала редакция NEWSru.co.il, иранские БПЛА мог доставить в РФ грузовой самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm, 28 июля приземлившийся в московском аэропорту "Шереметьево".

    Тегеран по-прежнему отвергает не только факт поставок иранских БПЛА в Россию, но и само наличие договора о таких поставках.

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    До сегодняшнего дня над территорией Украины, где армия РФ ведет войну с 24 февраля 2022 года, не было замечено и сбито ни одного БПЛА иранского производства.

    Около месяца назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

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    Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой". По оценкам специалистов, Иран превосходит Россию по разработке и производству БПЛА, однако значительно уступает таким странам, как США, Израиль, Великобритания, Турция, Китай.

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    Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

    БПЛА Shahed-129 и Shahed-191. Что они собой представляют?

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    Shahed-129 – однодвигательный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат, разработанный Shahed Aviation Industries для "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Способен выполнять разведывательные задачи в течение 24 часов и осуществлять ударные миссии. Внешне напоминает израильский Hermes 450 или американский MQ-1 Predator. Эти беспилотники применялись в Сирии и были переданы ливанской "Хизбалле". КСИР располагает сотнями таких БПЛА.

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    Shahed-191 (он же Saegheh-2) – беспилотный боевой летательный аппарат с турбовентиляторным/поршневым двигателем и летающим крылом производства Shahed Aviation Industries. Внешне напоминает американский БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (в 2011 году Иран перехватил один такой беспилотник и пытался его копировать), но меньше по размерам и существенно отличается от него. КСИР демонстрировал видеозаписи и снимки полетов этих БПЛА, достоверность этих рекламных материалов вызывает сомнения. Сомнительна и декларируемая возможность применения Shahed-191 в качестве ударных БПЛА.

    По всей видимости, основной интерес Россия проявляет к БПЛА Shahed-129. Наиболее близкий "российский родственник" этого иранского беспилотника – БПЛА "Иноходец" ("Орион"), созданный компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). В марте 2022 года министерство обороны РФ заявляло о применении этого беспилотника против украинской армии. Утверждалось, что "Иноходец", ранее испытанный в Крыму и в Сирии, может нести корректируемую авиационную бомбу (КАБ-20, КАБ-50), управляемую планирующую авиабомбу (УПАБ-50), свободнопадающую авиабомбу (ФАБ-50) и авиационную управляемую ракету (Х-50) – очевидно, не одновременно. Даже если "Иноходцы" ("Орионы") применялись армией РФ в начале войны против Украины, вряд ли в настоящее время российские военные ими располагают. По данным генерального штаба ВСУ, за почти полгода войны в Украине армия РФ потеряла 766 БПЛА оперативно-тактического уровня (в свою очередь, минобороны РФ утверждает, что армия Украины потеряла 1720 беспилотных летательных аппаратов, очевидно включая в это число и обычные квадрокоптеры).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Августа 2022
    Россия получила иранские БПЛА. Комментарий израильского эксперта
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Июля 2022
    Самолет иранской компании, связанной с КСИР, доставил груз в Москву. Версия: Иран начал поставки БПЛА в Россию
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 Июля 2022
    Иран опровергает заявления о поставках России БПЛА для войны с Украиной
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Июля 2022
    Помощник президента США по нацбезопасности: Иран планирует передать России сотни БПЛА
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