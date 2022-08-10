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    В мире

    Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 168-й день войны, сообщив об уничтожении за один день девяти самолетов

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    Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 168-й день войны, сообщив об уничтожении за один день девяти самолетов
    AP Photo/Cara Anna

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 августа 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 168-й день войны.

    Отметим, что в отчете указано, что за один день армия РФ потеряла девять самолетов (обычно российская армия в сутки теряет не более одного самолета, согласно отчетам ВСУ). По всей видимости, речь идет о самолетах, уничтоженных на аэродроме Саки в Крыму. Хотя ВСУ не берет на себя ответственность за нанесение удара по этому военному объекту. Минобороны РФ потери самолетов на аэродроме Саки не признает. Власти РФ не подтверждают причастность ВСУ к взрывам на аэродроме Саки и утверждают, что в результате взрывов на этом военном объекте только один человек погиб, пострадали 13 мирных граждан. При этом в соцсетях распространяются фотографии и видеозаписи, на которых видны взорванные и сгоревшие самолеты, автомобили, разрушенная инфраструктура аэродрома. Свидетели отмечают также, что почти одновременно на аэродроме было несколько взрывов, поэтому версия о "несчастном случае" представляется маловероятной. Спутниковые снимки показывают, что незадолго до взрывов на аэродроме в Саки находились несколько десятков самолетов.

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    По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
    личный состав (убиты) – около 42800
    самолеты – 232
    вертолеты – 193
    танки – 1832
    бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 4086
    артиллерийские системы – 971
    системы ПВО – 133
    реактивные системы залпового огня – 261
    крылатые ракеты – 185
    автомобильная техника, включая бензовозы – 3005
    БПЛА оперативно-тактического уровня – 766
    катера/корабли – 15
    спецтехника – 89

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    Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Донецком направлении, сообщает генштаб ВСУ.

    Минобороны РФ отчеты о потерях в Украине не публикует.

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    Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине в целом верны, хотя и значительно завышены. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.

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    Оценка разведки США: потери армии РФ – около 75 тысяч убитыми и ранеными (раненых примерно втрое больше, чем убитых), потери армии Украины – немного меньше.

    После появления у ВСУ РСЗО HIMARS поступают регулярные сообщения о нанесении ударов по штабам и складам оружия армии РФ в глубоком тылу на востоке и юге Украины.

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    По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля погибли более 5200 мирных жителей Украины (в их числе свыше 300 детей). При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000), в том числе более 360 детей.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Августа 2022
    Администрация: жертвами ударов армии РФ по Днепропетровской и Запорожской областям стали не менее 12 мирных граждан
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Августа 2022
    NYT: взрывы в Крыму – результат удара ВСУ
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Августа 2022
    СМИ сообщили о взрывах на военном аэродроме в Крыму
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