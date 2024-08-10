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Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 565 детей

время публикации: 10 августа 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 09:59
Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 565 детей
AP Photo/Emilio Morenatti

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 10 августа 2024 года, 899-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стал, по меньшей мере, 565 детей, 1501 несовершеннолетний получил ранения.

Накануне в результате удара, нанесенного армией РФ по Константиновке Донецкой области, погибли 14 человек. По предварительным данным, среди них трое несовершеннолетних.

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