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Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 559 детей. 8 июля в Киеве были убиты 4 ребенка

время публикации: 09 июля 2024 г., 08:34 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 08:34
Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 559 детей. 8 июля в Киеве были убиты 4 ребенка
AP Photo/Emilio Morenatti

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 9 июля 2024 года, 867-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стал, по меньшей мере, 559 детей, 1449 несовершеннолетних получили ранения.

8 июля в результате массированного ракетного обстрела Киева погибли четыре ребенка: две девочки в возрасте 8 и 14 лет, а также два мальчика в возрасте 8 и 10 лет. Ранения разной степени тяжести получили 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

8 июля из-за обстрела села Новоэкономическое Донецкой области был ранен 16-летний подросток.

8 июля в результате обстрела села Очаковское в Николаевской области ранения получила 5-летняя девочка.

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