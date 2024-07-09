Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 559 детей. 8 июля в Киеве были убиты 4 ребенка

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 9 июля 2024 года, 867-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стал, по меньшей мере, 559 детей, 1449 несовершеннолетних получили ранения.

8 июля в результате массированного ракетного обстрела Киева погибли четыре ребенка: две девочки в возрасте 8 и 14 лет, а также два мальчика в возрасте 8 и 10 лет. Ранения разной степени тяжести получили 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

8 июля из-за обстрела села Новоэкономическое Донецкой области был ранен 16-летний подросток.

8 июля в результате обстрела села Очаковское в Николаевской области ранения получила 5-летняя девочка.