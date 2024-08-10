На 57-м году жизни умерла Сьюзен Воджитски, экс-генеральный директор YouTube.

Она занимала этот пост с 2014 по 2023 год.

"Ее видение и страсть помогли YouTube превратиться в невероятную платформу, которая расширяет возможности авторов во всем мире", – сказал о ней несколько лет назад генеральный директор Google Сундар Пичаи. 9 августа он же сообщил в соцсетях о ее смерти.

Сьюзен Воджитски родилась 5 июля 1968 года в семье педагога Эстер и Стэнли Воджицки, профессора физики Стэнфордского университета. Изучала историю и литературу в Гарвардском университете и окончила его с отличием в 1990 году. Также получила степень магистра экономики в Калифорнийском университете в Санта-Круз в 1993 году и степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в 1998 году.

В 1998 году Воджитски сдала основателям Google, Ларри Пейджу и Сергею Брину, свой гараж под офис, а они через некоторое время пригласили ее присоединиться к их стартапу. Она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube.