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Удар ЦАХАЛа по комплексу "Ат-Табин". Белый дом просит подробностей, ЕС и ООН осуждают

время публикации: 10 августа 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 22:00
Удар ЦАХАЛа по комплексу "Ат-Табин". Белый дом просит подробностей, ЕС и ООН осуждают
AP Photo/Carolyn Kaster

Белый дом прокомментировал атаку ЦАХАЛа на школьный комплекс "Ат-Табин", заявив: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате атаки. Наши израильские коллеги заявили, что атака была направлена на высокопоставленных членов ХАМАСа, но мы просим подробностей. Слишком много мирных жителей погибают и получают ранения в войне в секторе Газы".

Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель также заявил, что "потрясен случившемся": "Шокирован снимками школы в Газе, которая подверглась израильскому удару. Согласно сообщениям, в результате обстрела погибли десятки палестинцев. За последние недели по крайней мере десять школ были атакованы. Нет оправдания этой бойне. Мы потрясены количеством погибших".

Франция также осудила "нападение на школьный комплекс "Ат-Табин", заявив: "В течение нескольких недель школы неоднократно подвергались нападениям с невыносимым количеством жертв среди мирного населения".

Иран, Ливан, Саудовская Аравия и Катар были единодушны в своем осуждении действий ЦАХАЛа.

Катар, выступающий посредником в войне между Израилем и Газой, потребовал срочно провести независимое расследование обстоятельств и последствий субботнего удара по школе.

Египет заявил, что "преднамеренное убийство" Израилем безоружных палестинцев свидетельствует об отсутствии у него политической воли к прекращению войны в Газе.

"Мы выступаем против подобных нападений", – сказал, комментируя тот же удар по комплексу "Ат-Табин" заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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