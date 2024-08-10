Авиакатастрофа в Бразилии. 61 погибший, причины крушения пассажирского самолета выясняются

В пятницу, 9 августа, в Бразилии, штате Сан-Паулу, в районе города Виньеду, потерпел крушение двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Aereas.

По данным Voepass Linhas Aereas, погиб 61 человек (57 пассажиров и четверо членов экипажа). На сайте авиакомпании опубликован список погибших. У всех пассажиров были бразильские паспорта.

Авиаперевозчик утверждает, что самолет вылетел из Каскавела в Гуарульос после обычного техобслуживания, без каких-либо обнаруженных неполадок, все его системы функционировали в обычном режиме.

На видео, на которых запечатлены кадры авиакатастрофы, видно, как самолет внезапно стал терять высоту, крушение произошло всего через полторы минуты после этого. Самолет рухнул в жилом районе и загорелся, при этом пострадавших на земле не было.

Генеральный директор Voepass Linhas Aereas Эдуардо Буш сообщил на пресс-конференции, что информации о причинах крушения пока нет. Экипаж был профессиональным, самолет находился в авиапарке компании менее двух лет.

Буш сообщил также, что на борту самолета было два черных ящика, однако из-за крушения они могут быть повреждены.

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