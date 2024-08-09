В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aereas

В Бразилии, штате Сан-Паулу, в районе города Виньеду, потерпел крушение пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Aereas, сообщает Dinheiro.

На борту самолета были 62 человека (58 пассажиров и четверо членов экипажа).

О судьбе пассажиров и экипажа пока не сообщается.

Причины крушения пока неизвестны, скорее всего, речь идет о технической неисправности.

Voepass Linhas Aereas – старейшая действующая авиакомпания Бразилии. По информации самой компании, она обслуживает 37 направлений во всех регионах страны и в 2023 году перевезла более 500 тысяч пассажиров.

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