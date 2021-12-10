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NEWSru.co.il :: В мире10 декабря 2021 г., 12:32

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

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Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

В пятницу, 10 декабря, Высокий суд Лондона (Апелляционный суд Англии и Уэльса) удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа.

Постановление огласил судья апелляционного суда Тимоти Холройд.

Защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.

Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только 10 декабря.


Дело вернули в суд района Вестминстер.

Ассанж остается под стражей.

4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отклонила просьбу властей США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. В решении судьи было отмечено, что запрос не удовлетворен из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Однако вскоре после этого магистратский суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог.

24 июня 2020 года министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии. В нем говорилось о причастности Ассанжа к одному из самых крупных взломов секретной информации в истории США. В новом обвинительном заключении не было дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Но оно "расширяло масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", пояснялось в тексте. В частности, в новом обвинении речь шла о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

США по-прежнему требуют экстрадиции Ассанжа по обвинению в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. Если он будет экстрадирован в США и признан американским судом виновным в утечке государственной тайны, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.


Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест. 11 апреля 2019 года полиция Великобритании задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне после того, как президент Эквадора лишил его политического убежища. В ноябре 2019-го правоохранительные органы Швеции сообщили о прекращении расследования по делу против Ассанжа, обвинения в изнасиловании были сняты.

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