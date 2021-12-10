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NEWSru.co.il :: В мире10 декабря 2021 г., 08:36

Россиянин приговорен в США к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

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Россиянин приговорен в США к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

В четверг, 9 декабря, 41-летний гражданин России Олег Кошкин, признанный виновным киберпреступлениях, был приговорен в США к четырем годам тюремного заключения, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство юстиции США.

По данным следствия, Олег Кошкин, проживавший ранее в Эстонии, обеспечивал функционирование сервиса шифрования, благодаря которому хакерам удавалось скрывать вредоносное программное обеспечение от антивирусных программ. Это давало киберпреступникам возможность систематически заражать компьютеры пользователей в разных странах мира, в том числе и программами, которые требовали выплаты выкупа.


Согласно документам суда и свидетельствам, представленным в суде штата Коннектикут, Кошкин отвечал за функционирование сайтов, на которых было размещено вредоносное программное обеспечение, незаметное для программ почти всех крупных поставщиков антивирусов.

Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года, с момента ареста он находится под стражей. Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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