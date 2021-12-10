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NEWSru.co.il :: В мире10 декабря 2021 г., 17:10

Австралийский суд оправдал мужчину, застрелившего своего отца

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Австралийский суд оправдал мужчину, застрелившего своего отца

Суд австралийского штата Виктория оправдал местного жителя, 54-летнего Гленна Стреттона, застрелившего своего отца, 81-летнего Колина Стреттона. Мужчина провел в тюрьме 46 дней, пропустив его похороны, сообщает The Guardian.

На судебном задержании Гленн, средний из трех детей Колина, признал свою вину и рассказал, что его отец в последнее время страдал онкологическим заболеванием. Колин Стреттон полностью осознавал свое состояние и хотел "уйти из жизни на своих условиях". Он попросил терапевта выписать ему "таблетку для эвтаназии", но, услышав, что оформление бумаг для этого потребует нескольких недель, решил не ждать. Колин зарядил имевшуюся в доме винтовку 22-го калибра и заявил Гленну, что застрелится, если тот не поможет ему уйти из жизни. "Я сказал отцу, что люблю его, а затем выстрелил", - рассказал Гленн.


Суд признал, что Гленн "испытывал огромное психологическое давление" и "действовал из любви и уважения". Мужчину был освобожден из-под стражи, по решению суда ему предстоит пройти консультацию психолога.

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