Мавзолей Ленина закрывается на профилактические работы

В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года будет закрыт доступ посетителей в мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Характер работ не уточняется. Агентство отмечает, что плановая профилактика в мавзолее проводится раз в два года и в последний раз проводилась в 2023 году. Известно, что в 2017 году она была связана с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ильича.

Занимаются этим специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.