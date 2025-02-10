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Мир

Мавзолей Ленина закрывается на профилактические работы

Россия
время публикации: 10 февраля 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 12:54
Мавзолей Ленина закрывается на профилактические работы
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года будет закрыт доступ посетителей в мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Характер работ не уточняется. Агентство отмечает, что плановая профилактика в мавзолее проводится раз в два года и в последний раз проводилась в 2023 году. Известно, что в 2017 году она была связана с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ильича.

Занимаются этим специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

Мир
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